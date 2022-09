Stando a quanto riportato da “Il Giornale di Brescia” arrivano importanti novità dall’ultimo consiglio di amministrazione tenutosi in casa Brescia. Il presidente Massimo Cellino ha deciso di non rinnovare le deleghe a Edoardo Cellino e Giampiero Rampinelli Rota. I due, però, rimarranno comunque nel club come consiglieri d’amministrazione.

Il motivo principale della scelta è la voglia che il presidente ha manifestato di tornare ad occuparsi in prima persona del club. A differenza degli anni scorsi, in cui lo stesso risiedeva a Londra, Cellino è tornato definitivamente in Italia, a Padenghe del Garda. Ciò gli consentirà di prendere nuovamente in mano il timone del club.