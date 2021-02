L’edizione odierna di “Tuttosport” si sofferma sulla situazione del Brescia.

L’avventura di Massimo Cellino potrebbe essere ai titoli di coda. Il presidente è andato in panchina per sostituire l’espulso Clotet: non era in distinta e sarà sanzionato.





Adesso in tanti lavorano affinché il Brescia non sia più suo. Almeno tre le possibili piste. Il più gradito sarebbe Giuseppe Pasini, 59 anni, imprenditore dell’acciaio che sogna di portare la vicina FeralpiSalò in Serie B. Al momento, però, non se la sente di investire in una realtà più ambiziosa. Un vero interessamento arriva dall’Australia, con un fondo che vorrebbe il club anche per rifare lo stadio. Ma avanza anche la candidatura di Tommaso Ghirardi, colui che cedette il Parma prima che fallisse.