Come si legge su “Brescia Oggi” Massimo Cellino ha deciso di accelerare le trattative per la cessione della società. O quantomeno di andare a fondo, conoscere in maniera più specifica chi aspira a succedergli alla guida del club da lui acquistato nell’agosto 2017 da Marco Bonometti, leader delle Officine Meccaniche Rezzatesi, e da Profida Italia.

In questi giorni ha preso quota la trattativa con il gruppo americano di cui Bresciaoggi aveva parlato nell’edizione di sabato 14 ottobre. Questo potenziale acquirente è già presente nel calcio europeo. È specializzato nella gestione e nello sviluppo di club calcistici di medio livello e ha intenzione di allargare la sua galassia all’Italia, dove finora non ha mai messo piede. A convincere questo gruppo che il Brescia è la scelta giusta per iniziare a fare calcio nel nostro Paese sono state le cifre: i bilanci presentati da Cellino sono liberi da debiti e gli emissari del gruppo americano per questo sono rimasti molto impressionati, visto che in Italia il Brescia è tra le poche società calcistiche a non avere i conti in rosso. Sia il gruppo americano che Cellino sembrano convinti nel portare avanti la trattativa tanto che si parla di un contatto a distanza nei prossimi giorni. Il gruppo americano avrebbe proposto all’attuale numero 1 biancazzurro di restare in società con una quota di minoranza.