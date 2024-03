Brescia-Catanzaro: trasferta vietata ai tifosi giallorossi

Gli scontri al termine del derby Cosenza-Catanzaro hanno lasciato strascichi per i tifosi giallorossi.

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (Casms) ha vietato la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catanzaro per la trasferta di Brescia, in programma sabato 16 marzo. Stesso provvedimento per i tifosi del Cosenza, che non potranno seguire la squadra nella trasferta di Terni.

Ecco il comunicato:

«Il Comitato inoltre delibera che alla luce dei gravissimi episodi accaduti sarà dato corso a un monitoraggio delle tifoserie del Cosenza e del Catanzaro al fine di svolgere un’accurata e costante valutazione delle condotte poste in essere e suggerire l’adozione di ulteriori misure di rigore, in particolare in occasione di eventuali partite che vedano coinvolte entrambe le squadre».