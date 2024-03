Brescia, Angelozzi su Borrelli: «Siamo contenti stia facendo bene»

Ai microfoni di Bresciaingol.com il direttore del Frosinone Angelozzi si è espresso soffermandosi su Borrelli. L’attaccante, di proprietà del Frosinone ed in prestito al Brescia, è reduce dalla doppietta che ha regalato la vittoria alle rondinelle contro il Palermo di mister Corini nell’ultimo turno di campionato, gara terminata 4-2.

Di seguito le sue parole:

«Essendo addetti ai lavori chiaramente seguiamo le avventure dei vari giocatori che abbiamo in prestito, anche quella di Borrelli. Siamo contenti per lui che stia facendo così bene a Brescia.

Non lo so, onestamente non ci aspettiamo niente in questo momento. È ancora tutto prematuro. Ci sono degli accordi siglati lo scorso settembre che parlano chiaro e quando sarà il momento Cellino deciderà cosa fare. Se il Brescia lo riscatterà, bene. Altrimenti tornerà da noi e va bene uguale.

Riscatto? No, lasciamo stare queste cose… Adesso non ha senso parlarne».