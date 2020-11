L’ex tecnico del Livorno, Breda, ha parlato ai microfoni di “TuttoC.com”, lanciando anche uno sguardo sul girone C.

Ecco le sue parole:





«La Ternana ha un organico da zona play off in serie B. Giocatori come Falletti sono un lusso anche in cadetteria figuriamoci in serie C. Stanno facendo un ottimo lavoro e vedo molta intesa tra proprietà, staff e giocatori».