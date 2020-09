Roberto Breda, tecnico del Livorno nella scorsa stagione in B, è intervenuto ai microfoni di “TuttBari.com” per parlare dei biancorossi.

Queste le sue parole: «Il campionato è difficile perché, purtroppo, devi arrivare primo e basta, non sbagliando niente. Si è visto l’anno scorso che, dopo una partenza un po’ così e nonostante un ottimo ruolino di marcia con Vivarini, c’è stata la Reggina che ha fatto meglio, con un vantaggio che il Bari non è riuscito a colmare. Quest’anno bisogna avere la forza di partire bene. E’ stato preso un tecnico che è un esperto di questa categoria, una garanzia in questo campionato. In C ha fatto sempre bene, dimostrandosi un valore aggiunto. Vivarini ha fatto un buon lavoro, purtroppo ha trovato la Reggiana in finale che era in forma. In queste gare i dettagli fanno la differenza. Il grande difetto della C è che salgono in Serie B in poche, quindi devi arrivare per forza primo altrimenti ai playoff ti trovi realtà ugualmente forti e bisogna vedere quando le affronti quale è il loro e il tuo stato di forma.

Marras l’anno scorso ha fatto un campionato davvero importante, da protagonista e in una società con delle difficoltà. Mi ha stranito sapere che è tornato in C, ma Bari è una piazza che al di là della categoria ha grande appeal e quindi ha fatto una scelta più a lungo termine. E’ un giocatore molto forte, che in uno stadio come il San Nicola esalta il pubblico e trascina la gente verso la squadra. Sarebbe l’attaccante di destra del tridente di Auteri.

Purtroppo nel calcio ci stiamo abituando a vedere queste situazioni legate ai fallimenti, che coinvolgono spesso le realtà del Sud. Ci vuole pazienza, ma adesso con una proprietà solida non dovrebbero esserci più i problemi di una volta. Quest’anno la squadra è forte, ma ci sono altre realtà valide. In questo momento come organico è la più forte, poi bisogna essere bravi a non sbagliare niente».