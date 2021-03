La scenetta clamorosa è successa in diretta tv al direttore di gara Denis da Silva Ribeiro Serafim

L’arbitro non è riuscito a trattenersi e ha fatto pipì in campo, il VIDEO in poco tempo ha fatto il giro del web ed è diventato virale. Stiamo parlando di Dénis da Silva Ribeiro, direttore di gara che è diventato famoso non per i meriti professionali. L’episodio si è verificato in occasione della partita tra Goiás e Boavista, valida per la prima fase della Copa do Brasil, l’arbitro è stato ripreso dalle telecamere intento a fare pipì. Il direttore di gara si aggiusta i pantaloncini con l’intenzione di non dare all’occhio, ma ormai è stato tutto ripreso.