David Neres e Robert Arboleda arrestati dalla polizia di San Paolo dopo aver partecipato a una festa clandestina.

La notizia clamorosa, è stata riportata da “Gianlucadimarzio.com”. I due calciatori, il primo in forza all’Ajax e il secondo al San Paolo, sono stati fermati dalle forze dell’ordine e sono stati portati in caserma per crimini contro la salute pubblica. All’arrivo delle forze dell’ordine, intorno alle 2 del mattino, erano presenti 124 persone al festino, la maggior parte delle quali senza mascherina.