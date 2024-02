Brasile, assalito pullman del Fortaleza: in sei finiscono in ospedale (VIDEO)

Assalto violento al pullman del Fortaleza subito dopo la partita pareggiata contro lo Sport Recife. Succede in Brasile. Vetri distrutti e giocatori feriti: in 6 sono stati ricoverati in ospedale.

Di seguito il comunicato del club:

“Siamo stati attaccanti con bombe e pietre dai tifosi dello Sport mentre lasciavamo la Pernambuco Arena dopo la partita di Copa do Nordeste – scrive il Fortaleza subito dopo quanto accaduto – I feriti sono stati portati rapidamente e direttamente al più vicino ospedale di Recife. Sei giocatori sono stati colpiti: il portiere João Ricardo è rimasto ferito con un taglio al sopracciglio e il terzino sinistro Gonzalo Escobar ha subito un colpo alla testa, un taglio alla bocca e un altro taglio al sopracciglio. Dude, Titi e Brítez e Sasha sono rimasti feriti da schegge di vetro”.

Sul proprio profilo social di Twitter il Fortaleza ha pubblicato un video in cui mostra le immagini di questa notte terrificante. “Gli altri atleti saranno sottoposti a cure mediche per rimuovere le schegge di vetro dai loro corpi”.

