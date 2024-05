Brandaleone: “Il Palermo si è regalato la serata più bella dell’intera stagione. Ora il Venezia”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” attraverso un articolo a firma Carlo Brandaleaone si sofferma sulla vittoria del Palermo contro la Sampdoria.

E ora sotto col Venezia. Il Palermo supera di slancio il primo turno dei play-off stroncando la Sampdoria e si regala la serata più bella dell’intera stagione. Con lo stadio tutto pieno (32.730 paganti è il record di questo campionato) i fans in festa,

la squadra sotto la curva, immagini che hanno ricordato i play-off di due anni fa. Non è che l’inizio, per la promozione sarà necessario vincere due doppi confronti tutti in salita ma ieri sera come d’incanto il popolo rosanero ha ritrovato la sua squadra.

Forse sarebbe meglio dire ha trovato. Una squadra che meno di due settimane fa, nell’ultima gara interna contro l’Ascoli, era stata contestata dai propri fans. Una squadra che in pochi giorni ha saputo calarsi nella realtà dei play-off, s’è ricompattata ed ha trovato a sorpresa un bomber inatteso. Segnando il gol decisivo a Bolzano Diakitè aveva consentito alla propria squadra di iniziare questi spareggi al sesto posto, ieri il difensore francese si è superato realizzando entrambi i gol del Palermo.

Il primo al 43’, raccogliendo al centro dell’area un cross di Brunori da sinistra, il secondo al 2’ della ripresa quando ha controllato e messo in rete un bel lancio di Lund sempre da sinistra. Due gol da attaccante navigato, con buona coordinazione che chiamano in causa anche la difesa della Samp, che in entrambe le azioni ha consentito a Diakité di battere senza marcatura. Ma sarebbe riduttivo dire che il Palermo ha vinto solo grazie alla vena di Diakité, perché la squadra di Mignani (a cui sarebbe bastato

anche un pari per passare il turno) ha dominato la Sampdoria dal primo all’ultimo minuto di gioco e in ogni parte del campo. L’ha dominata per compattezza, concentrazione e spirito di sacrificio. La cronaca è impietosa a svantaggio della squadra di Pirlo, che è sembrata impreparata a reggere un confronto agonisticamente tanto intenso.

Già all’8’ Insigne avrebbe avuto la palla per sbloccare il risultato, ma sul perfetto assist di Soleri l’attaccante campano ha mandato a lato da pochi metri con la porta spalancata. Al 34’ Brunori ha crossato benissimo da sinistra, Soleri ha schiacciato in rete di testa angolando bene ma Stankovic c’è arrivato allungandosi a destra e, quando al 43’Diakitè ha sbloccato la gara, abbiamo avuto ben chiara la sensazione che stavolta il Palermo non si sarebbe fatto rimontare.