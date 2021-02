Piero Braglia, allenatore dell’Avellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Bisceglie. Ecco quanto riportato da “Tuttoavellino.it”:

«Se pensiamo che vinciamo tutte le partite, solo perché giocavamo contro una squadra che è in bassa classifica, non andiamo da nessuna parte. Il campo era difficile, abbiamo preso un gol per una nostra disattenzione, abbiamo rischiato anche di perderla con una punizione alla fine e con il palo di Cittadino. Non è più il girone di andata, nessuno ti regala nulla, ogni partita è una battaglia e non conta la classifica, la prima contro l’ultima, ogni gara è una trappola».





«Prendiamo atto di questo risultato, tutti pensavano che fosse facile vincere. Noi guardiamo in casa nostra, ora ci prepariamo contro il Palermo che viene da una buona prova contro la Ternana. Sono partite durissime. Non ci sono partite facili».