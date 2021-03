Intervenuto in conferenza stampa, Piero Braglia, allenatore dell’Avellino, ha presentato così il match con il prossimo avversario, il Monopoli:

«Al di là delle defezioni hanno un organico ampio e perciò non sono da sottovalutare. A gennaio si sono rinforzati molto. Non troveremo la stessa squadra dell’andata. Per queste ragioni dovremo affrontarli sempre con il massimo della concentrazione e con il dovuto rispetto, come abbiamo fatto anche contro la Paganese.





Ternana-Bari? Al momento la mia concentrazione è focalizzata su Monopoli–Avellino. Quella tra umbri e pugliesi è un’altra sfida della stessa giornata che molto onestamente non mi interessa. Non amo parlare degli altri. I ragazzi fisicamente stanno bene. E’ chiaro che qualcosa stanno accusando in termini di stanchezza. Dovremo essere bravi noi a gestirli. Speriamo, inoltre, di riaccogliere quanto prima gli infortunati che spero ci diano una mano da quì alla fine del campionato».