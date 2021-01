Intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Teramo, Piero Braglia, mister dell’Avellino, ha analizzato il pareggio ottenuto dalla sua squadra. Queste le sue parole:

«Abbiamo fatto bene per un’ora e un quarto, poi gli ultimi 15 minuti, dopo il pareggio, ci siamo abbassati troppo. La squadra l’ho ritrovata bene, tosta, decisa, con energia e sono soddisfatto. Spiace quel gol preso, su un rimpallo, un po’ di sfortuna. Nessun errore, purtroppo è stato un episodio sfavorevole e si va avanti. Quello che mi piace è stata la reazione al loro gol, quando potevamo sbandare, siamo stati attenti e vogliosi di non perdere. Quindi mi fa piacere questa reazione e dobbiamo continuare così. Bernardotto super? Gran bella prova della squadra, compreso Bernardotto. Ogni volta si sottolinea bene questo, male quello, a me piace valutare la squadra.





La Cavese? Sabato affrontiamo la Cavese, una partita difficile, ha perso al 90′ con il Palermo. In settimana vedremo meglio come giocano, sono rientrati giocatori importanti come Germinale, Russotto e quindi sarà una partita da non sottovalutare».