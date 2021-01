Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domenica contro la Viterbese, Piero Braglia, tecnico dell’Avellino, si è espresso così:

«Abbiamo affrontato una settimana positiva. Insieme stiamo molto bene. E’ stato formato un gruppo di persone serie ed affidabili. Siamo contenti di quello che stiamo facendo e ci auguriamo di continuare sulla strada tracciata.





La Viterbese? Hanno fatto risultato contro il Catanzaro. Si tratta di una squadra che ha molta fisicità nel reparto arretrato ma anche calciatori validi tecnicamente e rapidi in avanti. Dobbiamo essere attenti ad affrontare la gara così come abbiamo fatto domenica scorsa contro la Turris, con lo stesso atteggiamento.

Calciomercato? Per quanto mi riguarda il mercato è chiuso. Abbiamo dei ragazzi che hanno la necessità di partire per andare a giocare. Con loro siamo stati chiari e la situazione è nota da tempo. Per il resto siamo apposto così. Poi per altre cose conviene rivolgersi al direttore Di Somma».