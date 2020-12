«Corrado da titolare? Non ci sarà domani. Silipo (ride,ndr) per la prima volta si affaccia a giocare da professionista. Mi piace da impazzire. Ha bisogno di crescere e sbagliare. Se vogliamo metterlo nella mischia e bruciarlo vi dico che non sono pronto a farlo. Deve capire determinare cose. Ha giocato qualche partita da titolare e ha fatto bene, poi è un po’ calato. Non ha una condizione importante e fa saltare il banco. Quando parlate di lui sfondate una porta aperta, ma deve avere cazzimma, deve aiutare la squadra altrimenti giocherà poco con me». Queste le parole di Boscaglia in conferenza.