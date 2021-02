Intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Ternana, ha parlato così il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia:

«Siamo in una fase intermedia e stiamo cercando di tirare il meglio di quanto abbiamo a disposizione. Ci vuole continuità per mantenere un certo tipo di mentalità.





Il rifiuto della sconfitta ognuno di noi dovrebbe averlo dentro, altrimenti non si potrebbe fare il professionista. Dobbiamo fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per non accettare la sconfitta, ma questo fa parte di un percorso di una squadra. Noi siamo a lavoro in corso».