Intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Ternana, ha parlato così il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia:

«Almici e Marconi stanno molto molto meglio. Almici è in gruppo e sta facendo quasi tutto con noi, per domani non sarà convocato ma in settimana farà al 100% il lavoro con la squadra. Marconi ha qualche giorno di ritardo e da giovedì entrerà in gruppo.





All’andata eravamo scontenti perché abbiamo vuto le occasioni per vincere. Loro sono una squadra costruita bene, con giocatori di esperienza e qualità. Sono partiti bene e ha dato grande fiducia. Sono un a squadra che sa cosa vuole. In alcune partite hanno giocato meno bene e l’hanno portata a casa. Dobbiamo affrontarli con la mentalità giusta per fare un grande risultato».