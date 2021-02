Intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Ternana, ha parlato così il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia:

«Io non sottovaluto nessuno, nemmeno il Canicattì. Non sottovaluto nessuno e non è questo il punto. Il punto è che noi dobbiamo capire che questa è una squadra che deve migliorare sotto tutti i punti di vista.





Chi gioca meno è presente in tutte le squadre. In alcuni posti si accetta meglio, in altri un po’ meno, ma io devo avere il massimo dai giocatori.

Nessuno è venuto da me a dire che è scontento e se lo fanno in giro non va bene. Il mercato era aperto e se i giocatori sono rimasti qui è perché sono contenti e mi aspetto che diano quel qualcosa in più».