«Mancanza del gol? Noi siamo una squadra per costruire gioco e per difendere bene. Se difendi alto provi a recuperar subito il pallone. il gol che manca dobbiamo capire che abbiamo due ragazzi del 2000 e Saraniti che si batte come un leone, ma che certe volte arriva stanco davanti la porta, gli esterni difendono e lì davanti perdiamo qualosa. Spesso c’è anche una situazione personale con il gol e avere il fiuto del gol non lo puoi insegnare, ma puoi spiegargli che davanti la porta deve piazzare la palla. Spesso gli attaccanti sono istintivi e lo acquisisci giocando tanto. Stiamo cercando di lavorare su certe situazioni». Queste alcune delle parole rilasciate da Roberto Boscaglia in conferenza stampa.