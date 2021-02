L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo:

«Nell’ultimo periodo abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato – ha detto il tecnico rosanero –. La sconfitta di Avellino ci ha buttato un po’ giù per come è arrivata, ma siamo professionisti e dobbiamo essere in grado di rialzarci. Quello che stiamo facendo è insufficiente, lo sappiamo. Dobbiamo fare meglio, battere il Bisceglie cercando di tirare fuori una prestazione importante. Il resto conta poco».





«Voglio vedere un Palermo con una faccia arrabbiata, abbiamo tutti i motivi per essere arrabbiati. Dobbiamo andare in campo con un veleno addosso che non si è ancora visto. Le critiche nei miei confronti? Per me sono uno stimolo, non un fastidio. Quando le cose vanno bene, il merito va diviso tra tutte le componenti di una squadra, lo stesso vale quando le cose vanno meno bene. Per quanto riguarda la società, le voci sul futuro non ci condizionano. Peraltro abbiamo avuto ampie garanzie dal club che non c’è nulla».