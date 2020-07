Roberto Boscaglia non sarà il prossimo allenatore del Palermo. Lo stesso tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto riportato da “Gianlucadimarzio.com”: «Dopo aver raggiunto l’importante obiettivo della salvezza confermo di stare bene all’Entella e di voler proseguire in questo progetto, iniziato lo scorso anno, con il presidente Gozzi, al quale non ho nascosto la mia volontà di voler restare a Chiavari».