«Non posso dire cosa chiedo ai ragazzi. non possiamo parlare di questo durante una conferenza stampa che vedono tutti. Se ci incontriamo da soli ve lo dirò, ma non posso farlo in conferenza stampa. La domanda è lecita, tutti devono sapere costruire e tutti devono sapere difendere.

Siamo alla quarta partita e non posso entrare nei dettagli in vista di una partita importante come quella di domani. Somma ha recuperato, Palazzi e Marconi no».





Queste le parole dell’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro la Turris.