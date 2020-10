«Squadra poco equilibrata in questo momento? Non credo. Da dove nasce lo squilibrio? Abbiamo preso due gol contro Avellino e Bisceglie nelle uniche occasioni create dagli avversario, abbiamo un nostro modo di essere e di pensare.

Dobbiamo trovare gli automatismi giusti, non è quello che ci aspettavamo ma dobbiamo lavorare, di volta in volta dobbiamo capire se e dobbiamo cambiare. Mi sta piacendo come la squadra sta in campo, ma dobbiamo cambiare tante cose.





Dobbiamo essere bravi a capire quando si deve rifiatare o fare fallo. Abbiamo perso sia con il centrocampo a due che a tre». Queste le parole dell’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro la Turris.