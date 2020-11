«Il gol devo rivederlo, eravamo tanti in area di rigore e abbiamo messo una palla centrale e quando lo fai è facile per i difensori ripartire spazzando. Loro sono ripartiti ed è stato quello il problema, non dobbiamo cercare il colpevole, se fossimo stati sul 3-0 non sarebbe successo nulla.

Cosa è successo nel secondo tempo? Non abbiamo mollato, loro nel secondo tempo si sono alzati un po’ di più e questo non ci ha messo paura. Non ho visto la Turris, noi costruivamo e loro cercavano di distruggere stando a terra e facendo entrare i sanitari. Dobbiamo avere una condizione migliore, si gioca con determinate idee, oggi la difesa è stata altissima e non abbiamo concesso niente. La squadra ha difeso bene e riconquistato tanti palloni, sono rammaricato per non aver centrato la vittoria. Dobbiamo migliorare sotto porta e nel passaggio final, tante squadre verranno a giocare così a Palermo».





Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate in mixed zone al termine del match perso contro la Turris.