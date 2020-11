«Se mi convince il gioco? Ne ero sicuro, abbiamo o tracciato una strada questa estate, sapendo di avere un certo atteggiamento tattico ma che comunque può cambiare. Sono abbastanza contento di quello che vedo, ma non sono sorpreso. So che non sarà sempre così, incontreremo giornate storte e avversari importanti. Non dobbiamo mai perdere il nostro modo di essere, pur adattandoci a tutte le situazioni. Non dobbiamo dormire sugli allori.

Deluso da Broh? Quelli che sono stati sostituiti devo solo ringraziarli, stanno facendo cose importanti e sono stati sempre a disposizione. Agonisticamente anche Rauti non stava benissimo. Domani riposiamo, a parte chi deve fare terapie. Una settimana tipo ci vuole per prendere un po’ di fiato e non perdere quello che abbiamo fatto».





Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate in mixed zone al termine del match vinto contro il Potenza.