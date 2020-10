«Nel finale di gara potevamo fare meglio quando Accardi ha salvato. La squadra ha messo in campo il cuore e le gambe. C’è da essere contenti, ma oggi eravamo snaturati per via degli infotuni». Queste le parole di Roberto Boscaglia, tecnico del Palermo, rilasciate in conferenza stampa al termine del match pareggiato contro la Ternana.