«Mancano elementi, tasselli in tutti i reparti e con il direttore Castagnini lavoriamo per completare la rosa. Andremo in ritiro non pronti o completi, ma pensiamo che nei prossimi 15/20 giorni completeremo la rosa». Queste le parole dell’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, rilasciate ai microfoni di “Tgr Sicilia” in merito alla campagna acquisti dei rosanero.

Boscaglia ha continuato dicendo: «Perché a Petralia? Perché siamo vicini ed evitiamo troppi spostamenti. È un bel posto, si può stare bene e fare un buon lavoro. Amichevoli? Un problema per tutti. Al massimo se troviamo una squadra che segue il nostro stesso protocollo. Ma è difficile».