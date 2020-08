«Significa tanto per un siciliano che vede il Palermo come squadra per eccellenza della Sicilia. Dopo un po’ di girovagare tornare nella propria terra è importante. Dobbiamo metterci a lavoro e fare grandi cose. Da lunedì andremo in ritiro consapevoli che possiamo fare un buon lavoro». Queste le parole di Roberto Boscaglia, nuovo allenatore del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Tgr Sicilia”.

Boscaglia ha continuato dicendo: «L’obiettivo è fare un gran campionato ed essere protagonisti. C’è un programma biennale e in questi due anni dobbiamo fare il salto. Sarà un campionato difficile con squadre importanti, ma ci stimola a fare bene».