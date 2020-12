«A parte la trasferta di Foggia, l’approccio non è stato sbagliato. Le brutte prestazioni di Teramo e Bisceglie sono arrivate quando ancora la squadra non era pronta. Io credo che se una squadra ha una sua fisionomia di gioco gioca sia in trasferta che in casa allo stesso modo. Noi siamo una squadra che ha dimostrato sempre di voler tenere le redini del gioco in mano, forse da questo punto di vista dobbiamo imparare ad essere umili». Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate nella conferenza stampa pre gara contro la Vibonese.