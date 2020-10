«Rauti è giovane, deve crescere tanto ma ha buonissime potenzialità. Il suo futuro dipende da lui, non dagli altri. Se il suo percorso sarà lineare e netto potrà fare buone cose, ma dipende da lui».

La squadra non è lontana, dobbiamo vincere le partite. Non c’è da stare allegri aspettando il mio Palermo. La conoscenza avviene giorno dopo giorno. È normale che la squadra deve ancora superare la fase di rodaggio finale perché abbiamo fatto poche partite.





La squadra sta già bene in campo, va in campo per vincere perché diventa determinante non perdere punti ad inizio campionato. Sono tutte partite da giocare e cercare di vincere». Queste le parole di Roberto Boscaglia, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro l’Avellino.