«Dall’inizio ho detto che la squadra deve sapere giocare in più moduli. La situazione di oggi l’abbiamo provata poco. Abbiamo pensato insieme allo staff di lavorare in maniera diversa e la squadra ha recepito tutto subito. C’è da dire che in questo modo abbiamo creato superiorità numerica sia dietro che a metà campo» Queste le parole di Roberto Boscaglia, tecnico del Palermo, rilasciate in conferenza stampa al termine del match pareggiato contro la Ternana.