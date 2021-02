«Il fatto di guadagnare posizioni o perderle in classifica non deve influire. Il messaggio è quello di non guardare la classifica e non pensare a queste cose, il nostro obiettivo è la partita. La classifica è corta e con due vittorie riesci a scalare qualche posizione, a me interessa la gara di domani. Sappiamo che i tre punti sarebbero ossigeno puro, ma lo stesso pensa la Turris. dobbiamo concentrare le energie alla gara di domani, poi parleremo delle altre.

Almici? Al ritorno sarà in gruppo, portarlo qui e fargli perdere 2 giorni e mezzo di allenamento puro sarebbe da pazzi, anche perché sarebbe rimasto in panchina. Da giovedì sarà con il gruppo». Queste le parole di Roberto Boscaglia, rilasciate nella conferenza stampa pre gara contro la Turris.