«Le mie impressioni sono positive a parte l’amarezza del risultato, abbiamo fatto una buona gara, l’impatto è stato buono, abbiamo tenuto bene il campo e senza concedere niente. Nel secondo tempo, secondo me, abbiamo preso un gol in ripartenza, cercando di cambiare la partita, la squadra ci ha creduto e purtroppo abbiamo perso 2-0. Devo dire che la squadra non mi è dispiaciuta affatto». Queste le parole dell’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, rilasciate in mixed zone al termine del match perso contro il Teramo.