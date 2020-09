Il match tra Avellino e Turris è a forte rischio rinvio a causa del maltempo. Stando a quanto riferito da “Avellino.ysport.eu”, le avverse condizioni metereologiche potrebbero non permettere il regolare svolgimento del match. La decisione sulla sfida valida per la prima giornata del campionato di serie C, in programma alle ore 17.30, verrà presa dopo il controllo da partre dell’arbitro della situazione relativa al terreno di gioco. In basso il video che mostra le condizioni del terreno di gioco a pochi minuti dal fischio d’inizio.