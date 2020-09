«Questa è una squadra che non gioca da 7 mesi e mezzo e non ha fatto amichevoli, loro hanno vinto perché sono più freschi di noi, devo ringraziare i ragazzi per quello che hanno dato. Fortunatamente non abbiamo avuto infortuni. A parte Odjer, tutti gli altri non giocavano da 7 mesi e mezzo». Queste le parole dell’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, rilasciate in mixed zone al termine del match contro il Teramo.