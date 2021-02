«Campo di domani non deve essere un’ insidia perché ci alleniamo sul sintetico. Dobbiamo andare in campo per vincere consapevoli delle difficoltà che ci possono essere, la categoria è questa e non dobbiamo pensare che il campo possa creare alibi.

Domani dobbiamo cercare di vincere in tutti i modi rispettando l’avversario. Siamo una squadra forte e dobbiamo avere questa consapevolezza». Queste le parole di Roberto Boscaglia, rilasciate nella conferenza stampa pre gara contro la Turris.