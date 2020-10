«Bisceglie è una squadra classica, di categoria, ha un mix di giovani e meno giovani.

Sono abituati a lottare in campi di Serie C e l’hanno dimostrato, giochiamo in un campo piccolo, non perfetto come condizione di manto.





Ci sarà da battagliare e fare una partita sporca». Queste le parole dell’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Bisceglie.