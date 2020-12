«Valente è un giocatore importante e ha esperienza, ma così come altri. Abbiamo degli esterni che secondo me possono fare all’occorrenza gli attaccanti e i difensori. Palermitani nella partita? Può incidere ma è soggettivo. Io quando incontro le mie ex squadra non cambio nulla, preparo la partita come sempre, ma io sono io, diventa anche difficile capirlo». Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate nella conferenza stampa pre gara contro la Vibonese.