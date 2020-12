«Gol subiti in trasferta? Devi capire anche come si mette in campo l’avversario. Se noi giochiamo con due centrocampisti e gli esterni aiutano allora abbiamo quattro centrocampisti. Attacco? Adoro avere dubbi, significa che puoi fare una scelta su dei giocatori che stanno bene». Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate nella conferenza stampa pre gara contro la Vibonese.