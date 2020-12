«Pensiamo al Bari? Per noi è inesistente, io non so nemmeno chi sono i giocatori del Bari oggi. Non parliamo di una finale di Champions League. E’ una partita di campionato come un’altra, io temo più la partita di domani. Domani dobbiamo andare in campo rispettando tantissimo gli avversari. Rigorista? Dipende, magari domani i rigoristi non giocheranno. Ci sono giocatori che battono bene come Palazzi, Saraniti e Floriano, dipende da chi gioca». Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate nella conferenza stampa pre gara contro la Vibonese.