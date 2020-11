«Ho visto una squadra che ha giocato con intensità e furore contro una squadre che ha fatto le barricate. Ho contato 7 palle gol per noi, ci è mancato il gol e loro non ci hanno impensierito.

Ai ragazzi posso rimproverare pochissimo e negli ultimi 16 metri dobbiamo essere più cinici e cattivi sportivamente parlando. possiamo prendere un gol dalla Turris, ma dobbiamo stare almeno tre o quattro a zero.





Al momento non siamo in condizioni ideali e stiamo recuperando alcuni giocatori». Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate in mixed zone al termine del match perso contro la Turris.