«Questo periodo dà la possibilità di mettere questa rabbia accumulata perché siamo una delle poche squadre colpite così.

La rabbia dobbiamo trasformarla in energia da mettere in campo e far sì che, come abbiamo superato questa fase di covid, superare quello che verrà dopo. Se facciamo questo riusciremo a fare grandi cose quest’anno».

Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Catanzaro.