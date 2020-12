Alla vigilia del match contro la Viterbese, Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa.

Ecco alcune parole rilasciate dal tecnico rosanero:





«Viene difficile presentare la Viterbese. Hanno cambiato allenatore e cambiato qualche modulo, hanno perso e potrebbero cambiare rispetto alla scorsa settimana. Noi pensiamo molto a noi stessi, ci aspettavamo un Monopoli che stava dietro, ma ha giocato a viso aperto. Dobbiamo essere pronti a tutto. Partita trappola domani? Assolutamente sì. Non credo nelle squadre in difficoltà. La Viterbese è fisica, sa giocare e anche giocare bene. In attacco hanno fisicità e velocità. Ognuno di noi deve dare qualcosa in più».