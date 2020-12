Alla vigilia del match contro la Viterbese, Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa.

Ecco alcune parole rilasciate dal tecnico rosanero:





«La strada è questa, abbiamo bisogno di limare alcune situazioni e recuperare alcuni giocatori al 100%. Siamo sulla strada giusta, questo è il percorso che io avevo previsto. Il gioco del calcio è situazionale e puoi avere uno scivolone. C’è molto da fare. Puntare al quarto posto? Lecito pensare alla prossima partita, avevamo un filotto importante e contro la Turris abbiamo avuto uno scivolone. Noi abbiamo azzerato i bonus visto l’inizio di campionato, gli altri possono permetterselo noi no. Domani non sarà facile e metteremo in campo tutto noi stessi. Dobbiamo essere bravi non pensando a disperdere energie. Io vorrei agganciare tutti ed essere lì. Palermo è fatta per stare nei piani alti, dobbiamo lavorare partita dopo partita. La classifica di qualche settimana fa non era la nostra classifica e l’avevamo detto. Adesso ci stiamo avvicinando al nostro percorso cercando di raggiungere gli obiettivi di inizio stagione, cioè giocandocela con le altre fino alla fine»