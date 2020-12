Alla vigilia del match contro la Viterbese, Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa. Ecco alcune parole rilasciate dal tecnico rosanero:

«Bilancio di questo tour de force? Bilancio positivo, ma non lo dico io lo dicono le prestazioni oltre i punti in classifica. La squadra ha preso consapevolezza e le difficoltà ci ha compattato, noi abbiamo avuto il turno di riposo, siamo sulla buona strada e non dobbiamo esaltarci più di tanto, così come non ci siamo depressi nelle difficoltà. Eravamo consapevoli di quello che potevamo fare, non esaltiamoci, continuiamo così perché altrimenti buttiamo al vento tutto quello fatto fin qui. Col Catanzaro, Catania e Turris abbiamo fatto delle prestazioni eccellenti e dobbiamo lavorare su quelli».