«Gara contro Bisceglie primo spartiacque? Tutte le partite sono da non sbagliare, non posso permettermi oggi di guardare a lungo termine, non possiamo sprecare energie pensando a chi ci sta davanti in classifica. Dobbiamo perdere energie pensando a chi ci troviamo di fronte ogni domenica.

Il campionato è lungo, naturalmente questi punti persi non ce li ridarà nessuno, vogliamo riprenderci subito e dimostrare che non siamo quelli visti nelle prime partite. Questa settimana abbiamo lavorato bene.





Non vedo questa gara come una gara spartiacque. Non possiamo mettere ulteriore pressione ad una squadra che non deve pensare la nostra classifica è questa. Dobbiamo essere bravi a concentrarci su quelle che sono le partite e non guardare chi ci sta davanti». Queste le parole dell’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Bisceglie.