Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Avellino in programma domani.

Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Palermo:





«Almici pronto per fare i 90′? Alberto non ha i 90′, è con noi, rientra ed è disponibile ma non per tutta la gara. Rauti può fare la prima punta, ma sta facendo bene anche come esterno quando lo sfruttiamo lì».