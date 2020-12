«A livello emotivo ed emozionale la gara non la prepari, lo fanno solo i giocatori. Il bari sa palleggiare e attaccare la profondità. Hanno giocatori che si inseriscono bene sugli esterni. E’ un lavoro diverso rispetto a quello fatto con la Ternana. Accardi sta bene fisicamente. E’ una piacevole sorpresa per me. Sempre disponibile, si allena a mille e fa sempre il suo. E’ diventato importante e ce lo teniamo stretti, può fare due o tre ruoli. Non è il classico tappa buchi, ma essendo un giocatore intelligente può fare più cose. Siamo soddisfatti di lui». Queste le parole di Boscaglia in conferenza.