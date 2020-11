Procede a passo spedito la creazione di Covid hotel in tutta Italia. Sono già più di 100 le strutture su tutto il territorio nazionale. Lo riferisce il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli intervenuto ad un panel dell’assemblea annuale dell’Anci. Borrelli ha anche spiegato che i numeri sono provvissori per il «continuo work in progress»

«I Covid hotel sono stati realizzati e si stanno realizzando su tutto il territorio. Fino ad oggi abbiamo registrato più di 100 Covid hotel, da intendersi come strutture satellite di quelle sanitarie utilizzate come valvola di sfogo per gli affollamenti negli ospedali. Abbiamo circa 4mila posti e ad oggi ne sono occupati 1.366. Ci sono anche circa 5mila posti per l’isolamento dei soggetti negativi in 376 strutture in tutto il territorio nazionale, con 1.261 unità occupate. Si sta procedendo velocemente con un sistema organizzato».